Kabinet verlengt subsidieregeling zonnepanelen

Wie zonnepanelen op het dak heeft, kan nog tot 1 januari 2023 de stroom die opgewekt wordt en aan het stroomnet wordt teruggegeven, aftrekken van het eigen energiegebruik.

Het kabinet heeft op voorstel van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) besloten de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.

Een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode wordt gedaan, kan zo nog in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Per 1 januari 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd.

Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in een keer kan doen, kan een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.