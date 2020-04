Kabinet verlengt „intelligente lockdown”

Het kabinet verlengt de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus met ruim drie weken, tot en met dinsdag 28 april. Volgens RIVM-directeur Van Dissel lijkt het met de bestrijding voorzichtig de goede kant op te gaan, maar is Nederland er nog lang niet.

Door de verlenging blijven onder meer scholen, horeca en kapperszaken voorlopig dicht. Scholen gaan door de verlenging niet eerder dan na de meivakantie open.

„We zijn er nog lang niet”, waarschuwde minister-president Rutte dinsdagavond op een persconferentie. „We zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het eind van het begin.”

Toch besloot het kabinet niet om de maatregelen voor een nog langere periode, bijvoorbeeld tot en met de meivakantie, te verlengen. Maatregelen worden verlengd „tot de fase die wij kunnen overzien”, aldus Rutte. Het is niet zo dat Nederland na 28 april „meteen terug naar de normale situatie” gaat, stelde hij. De premier adviseert dan ook om geen plannen te maken voor de meivakantie. „Dat is echt veel te voorbarig.”

Er zijn geen aanwijzigingen of plannen om de maatregelen in de komende weken verder aan te scherpen, aldus Rutte. Hij houdt daarmee vast aan wat hij zelf een „intelligente lockdown” noemt.

Rutte riep Nederland op om vol te houden. Ook de komende weken zal er volgens de premier nog veel gevraagd worden van ieders geduld en aanpassingsvermogen. „Alleen samen krijgen we dit coronavirus onder controle.”

Vicepremier De Jonge meldde dat de capaciteit op de intensive cares inmiddels is opgeplust tot ruim 1900 bedden. Zondag moeten dat er 2400 zijn. Wel is het zo dat het in ziekenhuizen „piept en kraakt”, aldus de minister van Volksgezondheid.

De Jonge kondigde verder aan dat er veel meer getest zal gaan worden op het coronavirus. Binnen enkele weken moeten er meer dan vier keer zo veel tests per dag plaatsvinden als op dit moment, zo is het plan; een stijging van ruim 4000 naar 17.500. De stijging kan worden gerealiseerd door onder andere meer laboratoria te gebruiken en door inzet van nieuwe apparatuur. Het aantal tests per dag zou zelfs kunnen oplopen richting de 29.000, alsdus de bewindsman.

Vanaf maandag zullen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis die klachten hebben die horen bij corona en die werken met kwetsbare ouderen, worden getest, meldde minister De Jonge. Het gaat dan bijvoorbeeld om personeel in verpleeghuizen en in de thuiszorg.

Afvlakking

RIVM-directeur Van Dissel, een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet, bevestigde woensdagochtend in de Tweede Kamer dat het met het bestrijden van het virus voorzichtig de goede kant op lijkt te gaan, maar dat Nederland er nog lang niet is. Het aantal ziekenhuisopnames, ook op de ic’s, neemt nog dagelijks toe, maar de stijging vlakt wel iets af. Van Dissel waarschuwde dat de dagelijkse meldingen van het RIVM over nieuwe opnames met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Een patiënt kan namelijk al zijn opgenomen, soms al enkele dagen, voordat dit wordt doorgegeven aan het RIVM. Ter illustratie: de dinsdag gemelde 722 nieuwe ziekenhuisopnames vonden in werkelijkheid verspreid over vijftien dagen plaats.

Net als vorige week is het aantal mensen dat door dragers van het virus besmet is geraakt opnieuw gedaald. „Maar let op”, zei Van Dissel, „als twee virusdragers voor één nieuwe besmetting zorgen groeit een populatie van 10.000 zieken alsnog tot 15.000 uit.” Het afgelopen weekend kreeg het RIVM van verschillende kanten kritiek, omdat het aantal opnames van Covid-19-patiënten op de intensive care al eerder dan voorspeld boven de 1100 kwam. Volgens Van Dissel kwam dat doordat de daling van de besmettelijkheid iets te gunstig was ingeschat. Een andere verklaring, die in de media werd genoemd, is dat het RIVM te lang van een te gunstige ic-ligduur is uitgegaan, maar volgens Van Dissel gaat het instituut al vanaf 19 maart van de actuele gegevens uit.

Op grond van de jongste schattingen zouden er rond 1 mei 2400 Covid-19-patiënten op de intensive care kunnen liggen. PvdA en GroenLinks vroegen of het intensiveren van de maatregelen toch niet zinvol zou zijn om de druk op de ic’s te verlichten, maar volgens Van Dissel zou dat nauwelijks nog leiden tot een verdere afvlakking van het aantal ziekenhuisopnames.