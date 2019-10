Kabinet „vaag” over etiket op flessen wijn van Israël Producten Centrum

Moet Christenen voor Israël de verkoop van flessen wijn met daarop het etiket ”product uit Israël” staken, na een recente kabinetsbrief? „Vooralsnog niet”, zegt CU-Kamerlid Voordewind.

Een overtreding. Die constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de zomer tijdens een bezoek aan het Israël Producten Centrum (IPC) van Christenen voor Israël.

Het venijn zit ’m in het etiket op de flessen wijn. Volgens de geldende Europese etiketteringswetgeving is de tekst “product uit Israël” misleidend voor goederen die afkomstig zijn „uit de sinds juni 1967 door Israël bezette gebieden.” Bij de flessen wijn is dat het geval.

Aanpassen dus, was de boodschap van de NVWA.

CU en SGP noemden die waarschuwing te streng. Een Kamermeerderheid sprak in 2015 uit dat uit de EU-regels eigenlijk voortvloeit dat álle producten uit álle als bezet aangemerkte gebieden wereldwijd apart geëtiketteerd moeten worden, aldus de twee partijen. Voor zo’n brede toepassingen heeft Nederland zich in EU-verband ook sterk gemaakt, repliceerden de ministers Bruins (Medische Zorg) en Kaag (Buitenlandse Handel) dinsdag, „maar er was onvoldoende draagvlak voor dat plan.”

Dat diverse andere EU-landen nog talmen met de handhaving vanwege vragen die er nog leven over de etiketteringsrichtlijn, brengt het kabinet evenmin op andere gedachten. „Het kabinet komt Europese afspraken na en de NVWA handelt conform de aanwijzingen van de Europese Commissie, zoals dat ook van andere Europese handhavingsautoriteiten wordt gevraagd”, schrijven de twee.

Als het IPC de etiketten niet aanpast, mag de NVWA maatregelen nemen, bijvoorbeeld het opleggen van boetes. Het kabinet lijkt de toezichthouder daar ruimte voor te bieden, tot ongenoegen van de SGP. „De etiketteringsrichtlijn wordt als consumentenbescherming gepresenteerd, maar in feite betreft dit puur politieke actie richting Israël. De regering moet niet handhaven, maar inzetten op het van tafel halen van dit hypocriete document”, zei Van der Staaij woensdag.

CU-Kamerlid Voordewind wijst erop dat over de interpretatie van de richtlijn in Frankrijk nog een rechtszaak loopt. „Wanneer het Hof van Justitie uitspraak zal doen in deze zaak is nog niet bekend. Tegelijkertijd schrijven Bruins en Kaag dat het kabinet niet vooruit wil lopen op de uitspraak. Ik vat dat op als een toezegging dat ze niet gaan handhaven tot er een uitspraak ligt. Vooralsnog heeft het IPC niets te vrezen.”

Pakt de uitspraak onverhoopt toch uit in het nadeel van het IPC dan zal de CU het kabinet opdragen in de EU opnieuw werk te maken van de brede toepassing, aldus Voordewind. „Het kan niet zo zijn dat de richtlijn wel op Israël wordt toegepast, maar op de Westelijke Sahara, Tibet en de Krim niet.”

„Dat het kabinet niet vooruit wil lopen op een uitspraak is voor allerlei interpretatie vatbaar”, reageert Sara van Oordt van Christenen voor Israël. „Wij gaan ervan uit dat de Kamerleden die de Joodse staat een warm hart toedragen geen genoegen zullen nemen met deze antwoorden en de minister ter verantwoording zullen roepen over deze vorm van discriminatie van de Joodse staat Israël en haar Joodse burgers.”

De organisatie roept mensen op om juist nu een vuist te maken tegen antisemitisme door de wijn te kopen. „Een prachtig product dat gemaakt wordt in Judea en Samaria”, aldus Van Oordt.