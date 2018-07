Kabinet twijfelt niet aan steun VS inzake MH17

Nederland twijfelt niet aan de steun van de Verenigde Staten als het gaat om MH17. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten in reactie op het besluit van de Amerikaanse regering om op de herdenkingsdag van de ramp geen verklaring over de zaak uit te geven.

De afgelopen jaren heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken steeds op 17 juli een verklaring gepubliceerd waarin de aanslag wordt herdacht. Dit jaar stond in de conceptverklaring kritiek op de rol van Rusland, schrijft het blad Foreign Policy. De verklaring stond heel kort op de website van de Amerikaanse ambassade in Moskou.

Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie liet later weten de afgelopen 2,5 maand drie verklaringen te hebben uitgegeven over MH17 en dat voldoende te vinden. Ze liet weten dat het Amerikaanse standpunt inzake MH17 niet is veranderd.

„Nederland voelt zich nog altijd gesteund door de Verenigde Staten in MH17”, aldus Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dat blijkt volgens het ministerie onder meer uit een reeks Amerikaanse verklaringen de afgelopen tijd.