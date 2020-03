Kabinet trotseert Kamer en houdt vast aan openhouden scholen

Ondanks aandringen van de Tweede Kamer blijft het kabinet erbij dat basis- en middelbare scholen voorlopig open moeten blijven. De deskundigen die het kabinet bijstaan raadden sluiting af, houdt premier Mark Rutte vol.

Regerings- en oppositiepartijen twijfelen of dat wel verstandig is. Als kinderen thuisblijven, geldt dat misschien ook voor ouders die in bijvoorbeeld ziekenhuizen werken en daar niet gemist kunnen worden. Maar dat kan bijvoorbeeld worden verholpen met extra opvang, denken de critici.

Zeker in de grootste brandhaard, Noord-Brabant, slaat leerkrachten en ouders de schrik om het hart, stellen tal van partijen. Als scholen daar de deuren niet mogen sluiten, „gooit u ouders, opa’s en oma’s en leraren voor de bus”, aldus PVV-voorman Geert Wilders. Zij zouden op het schoolplein het virus kunnen oplopen.

Rutte zou de scholen naar eigen zeggen „dolgraag” sluiten, maar zegt vast te houden aan het advies van de experts. Zij zeggen dat de risico’s klein zijn voor kinderen en jongvolwassenen. Ze zijn weinig vatbaar voor dit virus en ook de besmettelijkheid is beperkt, zo praat Rutte de deskundigen na.