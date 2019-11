Kabinet trekt miljoen uit voor grensinfopunten

Het kabinet trekt vanaf komend jaar een miljoen uit voor grensinformatiepunten. De tien infopunten bieden dienstverlening aan werknemers die werken, wonen of studeren in een van de buurlanden of dit van plan zijn.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit maandag in Nijmegen een overeenkomst met vertegenwoordigers van de grensregio’s. Het kabinet en de regio’s dragen vanaf 2020 ieder jaarlijks een miljoen euro bij. Van Ark noemt het „belangrijk om de hobbels die er zijn om over de grens te werken of wonen zoveel mogelijk weg te nemen met goede en makkelijk beschikbare informatie”.