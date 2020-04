Kabinet trekt 5 miljard extra uit voor stikstofmaatregelen

Het kabinet trekt de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro uit voor maatregelen om de stikstofcrisis tegen te gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL NieuwsaHet kabinet trekt de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro uit voor maatregelen om de stikstofcrisis tegen te gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws..

Een deel van het geld is gereserveerd voor maatregelen voor de agrarische sector. Zo kunnen meer boerderijen worden opgekocht en moeten boeren geholpen worden met verduurzaming. Maar er gaat ook een deel naar maatregelen om stikstofuitstoot door verkeer en de industrie terug te dringen.

Zo moet de walstroom waaraan schepen liggen schoner. De generatoren die hiervoor worden gebruikt, stoten nu veel stikstof uit. Ook wordt er gekeken of er stikstofwinst geboekt kan worden door een hardere aanpak van zogenoemde sjoemeldiesels, auto's met software die uitstoottests manipuleert.

Het geld dat het kabinet uittrekt is voor de komende tien jaar. Jaarlijks moet 500 miljoen naar de stikstofaanpak, waarvan 300 miljoen (in totaal 3 miljard) naar natuurbehoud, en 200 miljoen naar 'bronmaatregelen' om de stikstofuitstoot bij de bron te verminderen. Die maatregelen richten zich vooral op vervuilende melkveebedrijven, zeggen ingewijden.

Het stikstofdossier houdt het kabinet al bijna een jaar bezig en was voor de uitbraak van het coronavirus het grootste politieke hoofdpijndossier. In mei vorig jaar zette de Raad van State een streep door de stikstofaanpak die de jaren daarvoor was gehanteerd. Bij het uitgeven van een vergunning werd destijds slechts 'beloofd' dat de stikstofuitstoot later zou worden gecompenseerd.

Dat was veel te vrijblijvend, oordeelde de RvS. Volgens een Europese richtlijn moeten bepaalde natuurgebieden veel beter beschermd worden, ook tegen de neerslag van stikstof, waarvan een teveel voor veel planten schadelijk is.

