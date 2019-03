Kabinet: Terreurgroep IS nu duurzaam verslaan

Islamitische Staat (IS) heeft zijn laatste bolwerk verloren in Syrië, maar „de dreiging is nog lang niet voorbij”, waarschuwt het kabinet. „We moeten ons nu richten op een duurzame nederlaag” van IS, aldus minister Ank Bijleveld (Defensie).

De terreurgroep is zijn laatste stukje grondgebied in het uiterste oosten van Syrië kwijt. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) meldden zaterdag dat IS uit Baghouz is verdreven. De eindstrijd begon al in september. De opmars van IS begon in 2014 in Irak.

Nederland heeft tot eind vorig jaar F16 gevechtsvliegtuigen ingezet in het oosten van Syrië en in Irak. In dat laatste land zijn Nederlandse militairen nog actief. Ze trainen daar Iraakse en Koerdische militairen. „Nederland blijft betrokken bij de strijd tegen terrorisme”, twitterde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).