Kabinet tast in de buidel voor defensie en jeugdzorg

Het kabinet investeert extra geld in defensie, klimaatbeleid en jeugdzorg. Dat blijkt uit de voorjaarsnota, die maandag werd gepubliceerd.

Defensie krijgt er de komende jaren eenmalig 1,2 miljard euro bij. Ook wordt het budget structureel met 162 miljoen euro verhoogd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën schreef maandag aan de Tweede Kamer dat de investering in het leger in lijn is met een eerdere uitspraak van premier Mark Rutte. De premier gaf eind vorig jaar te kennen dat de uitgaven aan Defensie structureel verhoogd zullen worden.

De voorjaarsnota is een tussentijdse aanpassing van de lopende begroting.

Het kabinet trekt ook meer geld uit om de tekorten in de jeugdzorg te lijf te gaan. De komende drie jaar steekt de regering hier meer dan 1 miljard euro extra in. Dit jaar komt er al 420 miljoen euro bij, de jaren erna nog eens 300 miljoen euro.

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten neergelegd. Daarbij werd 450 miljoen euro bezuinigd. Landelijk bedroeg het financiële tekort bij gemeenten inmiddels honderden miljoenen, zo stond te lezen in een brandbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) denkt dat de extra investering groot genoeg is om de financiële problemen bij gemeenten op te lossen.

Klimaat

Ook het klimaatbeleid kan op een extra investering van het kabinet rekenen. Dit jaar is daar 400 miljoen euro extra voor gereserveerd, in de jaren erna komt daar nog 110 miljoen euro bij. Dat komt bovenop de 0,5 miljard euro die de regering eind december al aankondigde te gaan investeren om CO2-reducerende maatregelen te financieren.

De extra investeringen van het kabinet dienen te helpen bij het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord.