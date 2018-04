Kabinet: stukken dividendtaks wel besproken

Notities van ambtenaren over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting zijn inderdaad tijdens de kabinetsformatie besproken, maar mogelijk niet door de fractievoorzitters. Hun secondanten, van wie er drie financiële kwesties onder hun hoede hadden, bespraken ze aan een zogenoemde ‘zijtafel’, zeggen Wouter Koolmees en Carola Schouten. Zij assisteerden als secondant hun voorman aan de formatietafel en zijn nu minister.

De leiders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie houden tot dusver vol dat ze destijds geen ambtelijke memo’s over de dividendbelasting hebben gezien of zich dat in ieder geval niet kunnen heugen. Maar het ministerie van Financiën erkent na berichtgeving van Trouw dat die stukken wel degelijk bestaan.

De afschaffing van de dividendbelasting is een van felst bestreden plannen van het kabinet. De maatregel behoudt volgens het kabinet grote bedrijven voor Nederland, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De oppositie wil daarom weten of het kabinet onder druk is gezet.

„De hoofdrolspelers, de fractievoorzitters, hebben daar geen herinnering aan”, zegt Koolmees op de vraag of de stukken aan de formatietafel zijn besproken. „Dat kan ik me goed voorstellen, omdat alle fiscale details zijn besproken door de financieel woordvoerders, waaronder ik en mevrouw Schouten. Natuurlijk hebben we het er wel regelmatig over gehad, want het gaat natuurlijk over veel geld.”

Het ministerie weigert de notities openbaar te maken, ondanks sterk aandringen van de oppositiepartijen. Zij kunnen ook verwijzen naar de stelling van D66-leider Alexander Pechtold, die eerder te kennen gaf dat de stukken naar de Kamer moeten als ze inderdaad bestaan. Financiën vindt dat de documenten geheim moeten blijven omdat ambtenaren hun werk niet goed kunnen doen als hun opvattingen later openbaar worden.

GroenLinks en andere oppositiepartijen eisen de stukken nu alsnog op. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil „snel een debat met de premier”. Hij noemt de weigering van Financiën „explosieve informatie”, omdat de partijen aan de formatietafel eerder het bestaan van documentatie ontkenden.