„Kabinet stopt onderwijsgat met 60 miljoen extra”

Het ministerie van Onderwijs krijgt 60 miljoen euro extra uit de schatkist om een gat in de begroting te stoppen. De rest van het tekort van in totaal 200 miljoen moet het departement zelf ophoesten, melden ingewijden. Het gat was ontstaan omdat scholen en universiteiten meer leerlingen en studenten trekken dan verwacht.

Het extraatje staat in de zogeheten voorjaarsnota, waarover het kabinet het eens is geworden, bevestigen betrouwbare bronnen berichtgeving door de NOS. Die tussenbegroting, waarin het kabinet de begroting van Prinsjesdag weer bij de tijd brengt, moet het kabinet vóór 1 juni naar de Tweede Kamer sturen.

Nu minister van Financiën Wopke Hoekstra zijn collega’s van Onderwijs te hulp schiet, hoeven zij minder te bezuinigen op andere uitgaven om hun begroting rond te krijgen. De 140 miljoen die de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob zelf moeten bijleggen, gaat in ieder geval niet ten koste van het geld voor scholen en universiteiten.