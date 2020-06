Kabinet steekt extra geld uit Deltafonds in aanpak droogte

Het kabinet maakt 100 miljoen euro extra vrij uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen aanhoudende droogte. Daarmee komt het totale bedrag dat Rijk, waterschappen en provincies hiervoor de komende jaren uittrekken op 800 miljoen euro.

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). „Het is nu voor het derde jaar op rij extreem droog”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. „Dit jaar hebben we weer een record gebroken: het grootste neerslagtekort op 1 juni ooit gemeten.” In delen van het land dreigt daardoor een watertekort.

Eerder was uit het Deltafonds, bedoeld voor de aanpak van zowel droogte als wateroverlast, al 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daar komt nu 100 miljoen euro bij. Uit de regio’s komt nog eens 550 miljoen euro voor maatregelen om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Van Nieuwenhuizen roept alle watergebruikers, waaronder landbouw, natuur, industrie en consumenten, op om zuiniger om te gaan met water. Ook vraagt ze onder meer waterschappen, provincies, gemeenten en boeren om water beter op te slaan.

De minister benadrukt wel dat Nederland beter is voorbereid op droogte dan twee jaar geleden. Dat is mede te danken aan de lessen die destijds zijn geleerd.