Kabinet: spreek niet met meer dan 3 mensen thuis af

Nederlanders moeten de komende tijd niet met meer dan drie mensen thuis afspreken. Dat dringende advies gaf minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag, na het crisisberaad van het kabinet.

Als je huis niet groot genoeg is om anderhalve meter afstand te houden tijdens een verjaardagsfeestje, „is de consequentie dat je het niet moet doen”.

Het zijn geen leuke maatregelen die het kabinet moet nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat geeft Grapperhaus direct toe. „Maar als we hier doorheen zijn met z’n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven.”

De minister zei dat „de sleutel tot succes in ons eigen gedrag ligt”. Grapperhaus hekelde het gedrag van een aantal mensen afgelopen weekeinde die toch massaal bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld op stranden of bij bouwmarkten. „Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand.”