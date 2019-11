Kabinet: Snelheid en zorgvuldigheid centraal

Snelheid en zorgvuldigheid staan centraal bij de maatregelen die het kabinet neemt om Nederland uit de stikstofimpasse te trekken. Het kabinet presenteerde woensdagochtend de plannen om de maximumsnelheid te verlagen en via een noodwet de dijk- en kustversterkingen te laten doorgaan.

De meeste maatregelen zijn dinsdag al uitgelekt. Het gaat volgens premier Mark Rutte om „moeilijke maatregelen”, die genomen worden om de belangen van „boeren, ondernemers en werknemers” te beschermen.

Het kabinet geeft prioriteit aan woningbouw en wegenaanleg. Maar ook boeren die door willen met hun bedrijf of zelfs willen uitbreiden, krijgen daar de mogelijkheid voor, mits het op duurzame manier gebeurt. Voor investeringen in verduurzaming trekt het kabinet geld uit. Veehouders krijgen een speciaal type veevoer waardoor de mest van het vee minder stikstof uitstoot.

Ook de problemen die zijn ontstaan door de strenge normen voor schadelijke chemische stoffen (PFAS), vragen om een snelle oplossing. Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven (toen nog staatssecretaris) kondigde vorige maand aan onderzoek te doen naar een nieuwe landelijke norm, die hoger ligt dan de strenge normen die nu worden toegepast. Door onderzoek zou die regeling op zich wachten, maar Van Veldhoven wil voor 1 december met een norm komen.

Ook onderzoek naar een norm voor de waterbodem wordt versneld. Daarnaast stelt Van Veldhoven zogenoemde baggerdepots open voor vervuilde bagger. Zo hoopt ze de „stagnerende baggerwerkzaamheden” snel weer op gang te brengen.

Het kabinet was genoodzaakt met het pakket te komen door de uitspraak eind mei, waarin de Raad van State oordeelde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet genoeg bescherming bood aan speciale natuurgebieden. Over die Natura 2000-gebieden gaat het kabinet wel in gesprek met de Europese Commissie. Mogelijk worden gebieden samengevoegd waardoor in die gebieden meer stikstof neer mag dalen.

Rutte beklemtoonde dat dit een eerste pakket maatregelen is en dat de ingrepen die soelaas bieden op de lange termijn nog worden aangekondigd. Voor het einde van het jaar hoopt het kabinet ook daar meer duidelijkheid over te geven.

rd.nl/stikstof

Rutte: Snelheidsverlaging is nodig