Kabinet: scholier gaat niet minder vaak studeren uit leenangst

Scholieren laten zich door het leenstelsel niet afschrikken om naar de universiteit of de hogeschool te gaan. Vwo’ers en havisten gaan nog bijna net zo vaak studeren als toen voor 2015 de studiebeurs nog bestond, wijst onderzoek volgens het kabinet uit. Wel zijn meer studenten gaan lenen en steken ze zich ook dieper in de schulden.

Mbo’ers stromen wel minder vaak door naar het hbo en zij laten zich wel vaker leiden door leenangst. Hoe dat komt, laat minister Ingrid van Engelshoven nader onderzoeken. Ook voor de invoering van het leenstelsel liep het aantal mbo’ers dat naar de hogeschool ging al terug.

Het leenstelsel is pas een paar jaar oud, maar de Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren de handen er al van afgetrokken. Aanvankelijke voorstanders als PvdA en GroenLinks hebben zich tegen het stelsel gekeerd en willen voor in ieder geval een deel van de studenten de beurs weer terug. Ook regeringspartij D66, die het ‘studievoorschot’ lang verdedigde, wil studenten een vast bedrag van 300 euro per maand geven.