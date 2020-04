Kabinet schiet veerdiensten naar Waddeneilanden te hulp

Het kabinet stelt noodleningen beschikbaar om te voorkomen dat veerdiensten van en naar de Waddeneilanden door financiële problemen moeten stoppen. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Door de coronamaatregelen van de overheid, en de oproep van de lokale autoriteiten aan toeristen om weg te blijven, is het aantal passagiers sterk gedaald. Juist in het doorgaans drukke voorjaar moeten de exploitanten de verliezen wegwerken die zij lijden in de rustige wintermaanden.

De Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) en Wagenborg Passagiersdiensten (WPD), dat vaart op Ameland en Schiermonnikoog, zijn in overleg met het ministerie wel blijven varen, zij het met een aangepaste dienstregeling. Zo blijven de eilanden bereikbaar voor noodzakelijk personen- en goederenvervoer.

Beide bedrijven lijden wel stevige exploitatieverliezen en dreigen daardoor in liquiditeitsproblemen te komen. Daarom krijgt TSM een lening van 3 miljoen euro en WPD een van 1 miljoen euro. Beide kredieten worden later dit jaar weer afgelost.