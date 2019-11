Kabinet roept Nederlanders Hongkong niet terug

Nederlanders zijn nog veilig in Hongkong, mits ze voorzichtig zijn. De gewelddadige protesten in de Chinese metropool zijn nog geen reden om hen terug te roepen, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Meerdere Nederlandse universiteiten halen studenten wel terug uit Hongkong.

Nederlanders in de roerige stad doen er wel verstandig aan demonstraties te mijden, goed op te letten en naar de autoriteiten ter plaatse te luisteren, zegt Blok. „Ons consulaat heeft contact met Nederlanders die daar zijn en adviseert ze ook.”

Het staat universiteiten vrij om hun studenten of personeel terug te roepen, zegt Blok. „Dat respecteer ik verder.”

Een dringender waarschuwing vindt de minister voorlopig niet nodig. „We houden de situatie natuurlijk iedere dag in de gaten. Als er aanleiding is om het reisadvies aan te scherpen, dan doen we dat.”