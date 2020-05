Kabinet praat over verlenging steun Aruba, Curaçao, Sint-Maarten

De Rijksministerraad van Nederlandse ministers en gevolmachtigde ministers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten praat vrijdag over de verlenging van de coronasteun aan die landen in het koninkrijk. Haagse bronnen verwachten een besluit over nieuwe noodmaatregelen.

De eerdere renteloze leningen zorgden ervoor dat de landen zes weken lang in hun geldbehoefte konden voorzien. Die zes weken zijn inmiddels bijna verstreken.

Nederland leende aan Curaçao 177 miljoen Antilliaanse gulden (90 miljoen euro) uit, aan Aruba 42,8 miljoen Arubaanse florin (22 miljoen euro) en aan Sint-Maarten 50,2 miljoen Antilliaanse gulden (ruim 25 miljoen euro). Aan die leningen waren geen voorwaarden verbonden.

De gesprekken over hulp voor de komende zes weken zullen ook gaan over de overheidsfinanciën van de landen. Het huishoudboekje was „voor de crisis bij alle landen niet op orde”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops.