Kabinet praat met Zeeland over compensatie voor verlies kazerne

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) praat maandag met de provincie Zeeland over compensatie voor het verlies van de marinierskazerne. Speciaal gezant Bernard Wientjes legt een aantal voorstellen op tafel. Hij heeft zich in opdracht van het kabinet de afgelopen maanden gebogen over de vergoeding.

Vrijdag kwam naar buiten dat de oud-voorman van de werkgevers daarbij denkt aan het concentreren van justitiële en veiligheidsorganisaties in Zeeland. Er zouden een extra beveiligde gevangenis en rechtbank moeten komen alsook een expertisecentrum op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Ook zouden er betere treinverbindingen met Zeeland moeten komen.

In 2012 viel het besluit om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Maar dat leidde tot verzet onder de mariniers. Zij verlieten in grote getale het korps, tot schrik van het ministerie. Dit jaar besloot het kabinet het besluit terug te draaien. Zeeuwen reageerden woedend en om ze tegemoet te komen komt er compensatie. Er is daarover nog geen akkoord. Het streven is voor het eind van de zomer een akkoord te hebben.