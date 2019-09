Kabinet praat met steden over taxi-ongelukken

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaat in gesprek met Amsterdam en Utrecht over het aantal ongelukken met taxi’s in die steden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten doen, blijkt dat bij auto-ongelukken waarbij gewonden vallen, steeds vaker taxi’s betrokken zijn. Dat „baart mij zorgen”, schrijft de bewindsvrouw.

Het aantal taxi-ongevallen ten opzichte van het totale aantal auto-ongelukken is „vooral in Amsterdam en in mindere mate in Utrecht” toegenomen.

Van Veldhoven wil in gesprek met deze steden over de oorzaak hiervan. Ook laat ze onderzoeken of de relatieve stijging van het aantal taxi-ongelukken komt doordat er steeds meer taxi’s in steden zijn, ten opzichte van het „reguliere verkeer”.