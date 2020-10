Kabinet positief over bescherming Papiaments

Het Papiaments zou als volwaardige taal moeten worden bevorderd en beschermd. Het kabinet wil een onderzoek laten doen om te kijken hoe dat het beste kan gebeuren. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegde dat donderdag „graag toe” aan de Tweede Kamer na een verzoek daartoe van GroenLinks en PvdA.

Papiaments is een creoolse taal en wordt gesproken op Aruba, Curaçao en Bonaire, naast het Nederlands. Op de eerste twee, zelfstandige eilanden is Papiaments ook een officiële taal.

Op de ‘Nederlandse’ eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is Nederlands de officiële taal. Maar op de laatste twee eilanden wordt vooral Engels gesproken, net als op het zelfstandige Sint-Maarten.

Volgens de minister is taal verbonden met de beleving en het uitdragen van de eigen identiteit. Daarom vindt ze het belangrijk het Papiaments te beschermen voor generaties van nu en in de toekomst. Het traject gaat over de bescherming van het Papiaments op Bonaire maar ook van deze taal in Nederland.

Ollongren zei dat er al gesprekken lopen met taalorganisaties en Bonaire, waar men veel Papiaments spreekt.