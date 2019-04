Kabinet: plan tegen buitenlandse dreiging

Alle ministeries trekken voortaan samen op om aanvallen en inmenging door buitenlandse overheden het hoofd te bieden. Zo wil het kabinet buitenlandse overnames kunnen dwarsbomen en buitenlandse studenten beter in de gaten houden. Ook moeten landen die Nederland belagen vaker openlijk aan de kaak worden gesteld, zoals vorig jaar na de mislukte spionage door Rusland bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

Alle landen worden in het vervolg op dezelfde manier onder de loep genomen, en waar nodig volgen maatregelen, schrijft coördinerend minister Ferd Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer. Nederland was al op zijn hoede en er golden al veiligheidsmaatregelen, maar daar komen er nog een paar bij. Als de staatsveiligheid in het geding komt doordat een Nederlands bedrijf in buitenlandse handen dreigt te vallen, wil het kabinet die overname desnoods kunnen verbieden. Daarom komt er een investeringstoets.

Nederland is de afgelopen tijd onder meer belaagd door Rusland, China, Turkije en Iran, meldt Grapperhaus.