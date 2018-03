Kabinet pakt buitenlandse geldstromen aan

In de strijd tegen ongewenste invloeden uit het buitenland moet er meer inzicht komen in buitenlandse geldstromen naar organisaties in Nederland. Het kabinet overweegt meerdere maatregelen, zoals de verplichting voor maatschappelijke organisaties om inzicht te geven in grotere donaties.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en minister Wouter Koolmees (Integratie) streven ernaar rond de zomer met een eerste voorstel voor een wet te komen. Zij willen voorkomen dat vanuit het buitenland bij organisaties (bijvoorbeeld islamitische stichtingen) onwenselijke invloed wordt gekocht. Het gaat erom de herkomst van het geld snel in kaart te brengen.

Geldstromen vanuit „onvrije” landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, moeten zoveel mogelijk worden beperkt, vinden Dekker en Koolmees. Het kabinet kijkt dan ook naar de mogelijkheden om geldstromen uit deze landen aan banden te leggen.