Kabinet overweegt hogere hypotheek voor tweeverdieners

Het kabinet overweegt een wetswijziging die ervoor zorgt dat tweeverdieners vanaf volgend jaar een hogere hypotheek kunnen krijgen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft het voorstel ter inzage gelegd. Hij wil het laagste inkomen zwaarder laten meewegen in de berekening voor de maximale lening bij de koop van een huis. De weging van de studieschuld gaat juist iets omlaag. De aanpassing vergroot een huidige maximale hypotheek van drie ton al gauw met 10.000 tot 12.000 euro, schat Rene Wickerhoff van Van Bruggen Adviesgroep. „Dat kan dus best wat schelen”, zegt hij dinsdag in het FD.

De wetswijziging is opvallend omdat De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag impliciet grote vraagtekens zette bij de ruimere leennormen. Volgens de centrale bank zijn de huizenprijzen in de afgelopen kwarteeuw niet zozeer verdrievoudigd vanwege woningtekorten, maar vooral doordat Nederlanders een steeds hogere hypotheek konden krijgen.