Kabinet overlegt over noodplan bouw

Premier Mark Rutte overlegt dinsdagavond laat met de betrokken bewindspersonen over een noodplan voor de bouw. De regering hoopt morgenochtend nog voor het geplande bouwprotest met een verklaring te komen, melden ingewijden.

Het gaat om een plan om de bouw door de stikstof- en PFAS-crisis heen de loodsen. De regeringsfracties zouden hebben aangedrongen op zo’n plan. Het zou dan onder meer gaan om een overbruggingskrediet voor de bouw zodat investeringen in bijvoorbeeld materiaal niet stil komen te liggen.

De bouwsector demonstreert woensdag in Den Haag tegen de impasse die is ontstaan door de stikstofproblematiek. Ook strenge milieuregels over chemische stoffen (de zogenoemde PFAS) in de grond zorgen voor problemen in de bouwbranche.