Kabinet: open voor pensioenplan GroenLinks

Het kabinet gaat „met een open blik” kijken of een GroenLinks-plan kortingen op de pensioenen kan voorkomen. Maar er zijn „echt wel zorgen” over het voorstel, zegt premier Mark Rutte, omdat er ook risico’s aan kleven.

Het eigen wetsvoorstel van de oppositiepartij is bedoeld om te beletten dat pensioenen in 2020 en 2021 worden verlaagd omdat veel pensioenfondsen op den duur niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Door het mislukken van het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet lijken die kortingen niet meer te kunnen worden afgewend. GroenLinks wil pensioenfondsen twee jaar extra de tijd geven om alsnog genoeg vermogen op te bouwen. In de tussentijd kunnen werkgevers, vakbonden en kabinet alsnog proberen tot een nieuw pensioenstelsel te komen.