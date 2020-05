Kabinet ontwikkelt systeem om coronamaatregelen bij te sturen

Het kabinet is bezig met een methode om snel te kunnen bijsturen als het nieuwe coronavirus weer zou oplaaien. Er moet een soort ‘bestuurlijk dashboard’ komen waarin alle gegevens over de ontwikkeling van het virus, de situatie in de zorgsector en het effect van (het loslaten) van de maatregelen worden verzameld. Daarmee kan het kabinet eventueel op de rem trappen of de versoepeling terugdraaien als de verspreiding te veel toeneemt.

Ingewijden bevestigen zondag berichtgeving daarover van het AD. De Tweede Kamer drong eerder al aan op een systeem om goed te kunnen monitoren wat er precies gebeurt in Nederland zodra mensen weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. Zorgminister Hugo de Jonge maakt haast met de ontwikkeling, omdat vanaf 1 juni meer maatregelen worden versoepeld. Dinsdag wordt een definitief besluit daarover genomen en zal de minister het nieuwe systeem naar verwachting toelichten.

Aangekondigd was dat de horeca dan weer deels open mag, net als musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat veel meer mensen op de been komen. De angst bestaat dat het virus dan meer kans krijgt om zich te verspreiden. De afstandsregel van 1,5 meter blijft overeind.

Er mogen ook meer mensen samenkomen, vooralsnog dertig personen, maar het is niet duidelijk hoe mensen zich gaan gedragen en of ze zoveel discipline hebben dat ze de basisregels volhouden. Daarom wil het kabinet inzichtelijk maken wanneer het nodig is om snel en zo gericht mogelijk bij te sturen.