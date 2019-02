Kabinet onderzoekt Turkse weekendscholen

Er komt een onderzoek naar weekendscholen die door de Turkse overheid worden gefinancierd, en naar andere zogenoemde informele scholing voor kinderen. Het kabinet vindt het onwenselijk als dergelijke cursussen en lessen de integratie bemoeilijken, of indruisen tegen democratie en rechtsstaat.

De regering wil weten hoe en waarom landen als Turkije betalen voor dergelijke scholing. Daarnaast wordt onderzocht hoeveel leerlingen informeel les krijgen en wat het lesprogramma is bij die cursussen. Bovendien moet duidelijk worden wat de overheid zou kunnen doen om beter grip te krijgen op informele scholing, als blijkt dat het tot problematisch gedrag leidt. Het onderzoek wordt door een onafhankelijk bureau gedaan.

Turkije beloofde vorig jaar informatie over de weekendscholen te delen en heeft dat volgens het kabinet ook gedaan. De nadruk zou liggen op taalonderwijs. Het land geeft subsidie aan twaalf scholen voor leerlingen van 6 tot en met 17 jaar.

Premier Mark Rutte zei eerder dat het kabinet „een ongemakkelijk gevoel” van de Turkse weekendscholen kreeg. Daar worden „geen koekjes gebakken”, maar ze zijn bedoeld om op de een of andere manier Turkije in het zonnetje te zetten, aldus Rutte. Hij uitte de vrees dat dat de integratie van Turkse Nederlanders kan hinderen.

Zomaar verbieden kan niet. In Nederland mag iedereen zelf bepalen wat voor cursussen of opleiding hij of zij volgt, of wat voor informele scholing de kinderen krijgen. Ook staat het landen vrij om behoud van de eigen taal en cultuur in Nederland te stimuleren. Nederland doet dit ook in het buitenland, benadrukt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).