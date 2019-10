‘Kabinet neemt stikstofadvies over’

Het kabinet neemt het advies van oud-minister Remkes voor de aanpak van de stikstofcrisis grotendeels over. Dat betekent dat de maximumsnelheid op een aantal wegen omlaag gaat en dat de veestapel rond natuurgebieden wordt verkleind. Dat maakt het kabinet zeer waarschijnlijk vrijdag bekend, melden Haagse bronnen aan het AD.

Donderdagavond wordt door de coalitiepartijen nog overlegd over de laatste details van de kabinetsbrief. De partijen zouden het er sowieso over eens zijn dat een ‘gerichte’ verlaging van de maximumsnelheid en ‘gerichte’ inkrimping van de veestapel onvermijdelijk zijn om de stikstofuitstoot in Nederland te minderen.

Coalitie streeft naar stikstofbesluit vrijdag