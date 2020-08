Kabinet neemt maatregelen tegen oplopende coronabesmettingen

Het kabinet besluit dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandagavond na overleg met de veiligheidsregio’s dat stappen nodig zijn om een tweede coronagolf nog voor te zijn. Het gaat om landelijke maatregelen, maar ook regionale. Zo komt Amsterdam volgens De Jonge dinsdagavond zelf met specifieke maatregelen en volgt Rotterdam later deze week.

„We moeten wegblijven bij een nieuwe of een gedeeltelijke lockdown”, zei de ‘coronaminister’. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen, omdat daarover nog een besluit moet worden genomen. Met de vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio’s is maandag gesproken over de besmettingen en de regionale verschillen daarin. Zo hebben Amsterdam en Rotterdam meer coronabesmettingen. De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben tijdens het overleg met de regio’s vooral gekeken naar de cijfers en naar wat nodig en mogelijk is.

Verschillende regio’s hebben aanvullende maatregelen nodig om het virus in te dammen. Amsterdam en Rotterdam lopen voorop om met een eigen ‘instrumentenkoffer’ te komen. Zo geldt op drukke plekken in beide steden al een mondkapjesplicht. Woensdag doet de rechter uitspraak of zo’n plicht wel rechtsgeldig is of niet.

De veiligheidsregio’s samen hebben bij de ministers aangedrongen op een verplichte quarantaine van twee weken na terugkeer uit risicogebieden in het buitenland. Het duurt echter nog even voordat hier regels voor zijn gemaakt. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hoopt dat het „zo snel mogelijk is te regelen”. De procedure is volgens hem nu veel te ingewikkeld en hierdoor lastig toe te passen. „Dat moet eenvoudiger. Als dat nog een paar weken duurt, dan is dat maar zo.”

De burgemeesters willen steekproefsgewijs kunnen controleren. 100 procent handhaven hoeft niet. De meeste mensen houden zich volgens Bruls aan de wet.

Volgens bronnen komt het kabinet dinsdag naar verwachting met een nieuwe beperking van groepsgroottes. Het maximum aantal mensen dat in het begin van de coronacrisis gold, is in de zomer losgelaten, als zij maar wel 1,5 meter afstand houden. Maar omdat mensen nu vooral in de privésfeer besmet raken, door feestjes, barbecues en andere bijeenkomsten, overweegt het kabinet weer een beperking van de groottes.