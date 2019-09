Kabinet na stikstof-advies: snel keuzes maken

Het kabinet en andere overheden zijn aan zet en moeten snel keuzes maken om de impasse te doorbreken die is ontstaan door de stikstofuitspraak, zegt landbouwminister Carola Schouten.

Dat moet met „spoed en urgentie” gebeuren, hoewel het geen makkelijke keuzes zullen zijn, aldus de bewindsvrouw in reactie op de commissie onder leiding van oud-VVD-minister Johan Remkes, die haar adviseerde over kortetermijnoplossingen voor het stikstofprobleem. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat het huidige stikstofbeleid te weinig bescherming biedt aan natuurgebieden.

Dat de commissie al na twee maanden met een eerste advies kon komen, is volgens Schouten cruciaal. „Snelheid is belangrijk. Sinds de stikstofuitspraak van het kabinet is meer en meer duidelijk geworden hoe groot de impact hiervan is.”