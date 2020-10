‘Kabinet moet vliegreizen naar risicogebieden hard tegengaan’

Het kabinet moet veel meer doen om tegen te gaan dat mensen naar risicogebieden vliegen, vindt de Partij voor de Dieren. „Vandaag landen er 193 vluchten uit gebieden waar veel covid-besmettingen zijn. Morgen komen er ook zoveel vliegtuigen terug met mensen die urenlang hutjemutje zitten. Ook vertrekken er weer 200 vluchten naar de zon. Dat is vragen om moeilijkheden”, zei Eva van Esch tijdens het coronadebat.

Haar partij dringt al langer aan op een veel verdergaande ontmoediging van het reizen. Van Esch wees erop dat uit onderzoek blijkt dat 7 procent van de covid-besmettingen vanuit het buitenland is meegenomen. Daar tegenover staat volgens haar dat 3 procent van de positief geteste mensen via de horeca wordt besmet en 4 procent via de amateursport. „Daarvoor komen wel strenge maatregelen. Maar hoe kan het dat er niet meer maatregelen komen om besmettingen via het buitenland te voorkomen?”

Ze wijst erop dat bij de horeca wordt verwezen naar het risico van clusterbesmettingen maar dat dit net zo goed geldt voor het vliegen, omdat daar in ieder geval geen 1,5 meter afstand mogelijk is. Ze wil dat een strenge aanpak van de pretreizen een onderdeel wordt van de routekaart die het kabinet ontwikkelt om de niveaus in besmettingen aan te geven en de maatregelen die daarbij passen.

Eerder woensdag liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weten dat ze via websites meer gaat wijzen op de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin wordt afgeraden naar zogeheten oranje of rode gebieden te gaan.