‘Kabinet moet vakantiereizen naar oranje gebieden tegengaan’

Het kabinet moet veel meer doen om reizen naar oranje gebieden actief tegen te gaan als die niet noodzakelijk zijn, stellen GroenLinks en SP in een Kamerdebat. Veel mensen gaan toch nog op vakantie naar die landen of regio’s, terwijl het risico op besmetting met het coronavirus daar hoog is. Het gevaar bestaat dat de terugkeerders het virus meenemen, zeker nu er een tweede golf gaande is.

Een groot deel van de Kamer wil dat de teststraat op Schiphol terugkomt wanneer de testcapaciteit dat weer toelaat. Het CDA vindt wel dat het kabinet voor „de juiste prioriteiten” moet kiezen. Volgens Mustafa Amhaouch (CDA) is het een kwestie van keuzes maken, waarbij ook gekeken moet worden naar de voorrang bij testen voor leraren en zorgpersoneel.

Selçuk Öztürk (DENK) vindt dat het CDA „een zielig verhaal” houdt over het tekort aan testcapaciteit, terwijl zorgminister en CDA-prominent Hugo de Jonge hier volgens hem wat aan had moeten doen. Amhaouch vindt dat een bewindspersoon keuzes moet durven te maken in crisistijd en dat Kamerleden niet „langs de zijlijn” moeten roepen.

Verder moeten er harde afspraken worden gemaakt met de reisbranche, bijvoorbeeld over stuntaanbiedingen, testen en quarantaine na terugkeer, zei Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks). Ze noemde het „volstrekt verwerpelijk” dat bijvoorbeeld Ryanair vluchten aanbiedt van 5 euro naar hoog-risicogebieden en zelfs het tweede ticket gratis maakt.

D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt dat mensen hiermee verleid worden op vakantie te gaan naar risicogebieden. Hij roept minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) op „moreel leiderschap” te nemen en stuntende luchtvaartmaatschappijen op het matje te roepen.

Het CDA vindt het niet uit te leggen dat er tickets voor „dumpprijzen” worden aangeboden voor gebieden met code oranje. Amhaouch wil van de minister weten of dit het kabinetsbeleid niet ondermijnt en wat zij hier aan gaat doen.

De SP wil ook dat er meer vat komt op terugkeerders uit oranje gebieden met de auto, bus of trein. Daarnaast moeten reizigers kunnen aantonen dat hun reis noodzakelijk is, vindt SP-er Cem Laçin.

Remco Dijkstra (VVD) denkt dat die maatregel niet uit te voeren is, omdat die in strijd is met privacywetten. Verder noemt hij de prijzen van bijvoorbeeld Ryanair „niet fraai”, maar vindt hij dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen om niet naar risicogebieden te reizen.