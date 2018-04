Kabinet moet té politieke Commissie afremmen

De regering moet de Europese Commissie een kritisch signaal geven, vindt de Tweede Kamer. Die gedraagt zich namelijk veel te politiek.

De Kamer steunde dinsdag een motie van SGP-Kamerlid Bisschop waarin het kabinet wordt gevraagd „het politieke karakter van de Europese Commissie nadrukkelijk te evalueren en dit thema te agenderen tijdens de besprekingen van het werkprogramma van de Commissie.” Drie van de vier regeringspartijen –VVD, CDA en ChristenUnie– stemden voor.

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de EU. Ze voert uit wat de Europese regeringsleiders hebben besloten. Daarnaast echter komt de Commissie steeds vaker zelf met vergaande voorstellen; daardoor, vreest de SGP, groeit de Europese bemoeienis met zaken die horen bij de lidstaten. Commissievoorzitter Juncker ventileert daarnaast regelmatig allerlei vergaande plannen over ”meer Europa”.

Hoogste tijd voor een „kritischer kabinetsbeleid richting de Europese Commissie”, aldus SGP’er Bisschop. Die daarvoor dus de handen op elkaar kreeg in de Kamer.

Steun was er dinsdag verder voor een motie van de vier coalitiepartijen om buitenlanders die worden beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie in EU-lidstaten te kunnen aanpakken.

In een aantal landen ter wereld is dat al mogelijk via de zogenoemde Magnitskywet. De Kamer wil dat die wet, of een met een vergelijkbare inhoud, in de hele EU gaat gelden. Als daar bij andere EU-lidstaten onvoldoende draagvlak voor is, moet Nederland zelf met wetgeving komen.