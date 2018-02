Kabinet moet 'passeren Kamer' komen uitleggen

De Tweede Kamer is ontstemd dat het kabinet een advies over de intrekking van het referendum eerder naar journalisten heeft gestuurd dan naar de Kamer zelf. De hele Kamer wil tekst en uitleg, en de SP wil zelfs excuses.

De Kamer vroeg de Raad van State, de belangrijkste adviseur van regering en parlement, om nog eens toe te lichten of de raad inderdaad vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het referendum mag blokkeren. Maar, klaagt SP'er Ronald van Raak, dat advies deelde het kabinet eerder met de pers dan met de Kamer. Hij vraagt zich af of journalisten daarbij meteen ook zijn bestookt met ,,propaganda''. Bovendien hoort het kabinet te allen tijde eerst de Kamer te informeren, stelt Van Raak.

Voor dat laatste kreeg hij bijval van nagenoeg de hele Kamer. Een tweede wens van de SP, dat ook premier Mark Rutte voor het debat over het referendum van dinsdagavond zou aanschuiven, kreeg geen steun.