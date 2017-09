Een nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking moet doorgaan met She Decides, het fonds dat abortussen voor meisjes in ontwikkelingslanden subsidieert. Dat zei scheidend minister Ploumen zaterdag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Ploumen begon het fonds toen de Amerikaanse president Trump na zijn ver-kiezing de financiering stopzette van organisaties die zich bezighielden met abortus. Het fonds bezit 300 miljoen dollar.