Kabinet maakt einde aan nertsenhouderij

Het kabinet maakt een einde aan de nertsenhouderij. Die bedrijven moeten op 1 maart volgend jaar stoppen, heeft minister Carola Schouten (Landbouw) besloten, melden bronnen. Dat is drie jaar eerder dan gepland. Het kabinet trekt voor de stoppersregeling 140 miljoen euro voor uit. Eerder was er al 40 miljoen voor uitgetrokken.

Het besluit komt er na een nieuw advies van het OMT, een team deskundigen dat het kabinet adviseert in de bestrijding van het coronavirus. Er zijn al op meer dan veertig nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Alle dieren van deze bedrijven zijn gedood.

Het OMT vreest dat nertsenbedrijven ‘reservoirs’ blijven vormen waar het coronavirus kan rondwaren. De vrees is dat dan steeds weer mensen kunnen worden besmet.

Er komt geen preventieve ruiming van nertsen. Dat scheelt het kabinet geld. Ook worden de regels voor nertsenhouderijen aangescherpt omdat het aantal besmette bedrijven blijft stijgen. Verder komt er een onderzoek naar eventuele nalatigheid van nertsenhouders.

Deskundigen van het OMT adviseerden vorige maand alle nertsenbedrijven preventief te ruimen als na half augustus nog nieuwe besmettingen zouden opduiken. Voorwaarde was dan wel dat het aantal besmettingen bij mensen niet zou zijn opgelopen. Dat is echter wel gebeurd. Daarop vroeg Schouten het OMT om nieuw advies.

Er zijn in Nederland ongeveer 130 nertsenhouderijen, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019. Ruim een derde van de 800.000 nertsen die Nederland telt, wordt gehouden in Brabant-Zuidoost. Hierbij is alleen gekeken naar de moederdieren.

In 2024 zouden alle nertsenhouderijen in Nederland sowieso dichtgaan omdat het fokken van de dieren dan wordt verboden.

De plannen van Schouten moeten vrijdag nog door de ministerraad.