Kabinet legt verantwoording af over uitgaven

Het kabinet legt op deze derde dinsdag van mei rekenschap af over de uitgaven van het vorige jaar. Naast jaarverslagen van alle ministeries komt de Algemene Rekenkamer op deze Verantwoordingsdag met onderzoek of de burgers waar voor hun geld hebben gekregen.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën presenteert in de ochtend het financieel jaarverslag. In 2019 gaf het kabinet rond de 300 miljard euro uit. De begroting toonde nog een mooi overschot. Dat is dit jaar snel verdwenen door de coronacrisis.

De Rekenkamer controleert de uitgaven van de regering. Is het kabinet zinnig, zuinig en zorgvuldig omgesprongen met het geld. Vorig jaar stelde de Rekenkamer nog vast dat het kabinet er maar niet in slaagde om alle extra miljarden uit te geven. Ook maakte het Rijk in zijn bedrijfsvoering steeds meer fouten.

Op deze dag komt de Rekenkamer ook met een onderzoek naar de rechtmatigheid van de aankoop van aandelen Air France-KLM door het kabinet. Minister Hoekstra kocht eind februari vorig jaar voor iets meer dan 740 miljoen euro aan aandelen. Nederland bezit daarmee 14 procent in de houdstermaatschappij Air France-KLM.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de aankoop niet via de regels verliep. Hoekstra informeerde een groepje Kamerleden vertrouwelijk omdat het om een koersgevoelige zaak ging. Maar de Kamer kon daardoor geen gebruik maken van zijn budgetrecht. Dat recht regelt dat de Tweede Kamer staatsuitgaven mag controleren en goed- of afkeuren.