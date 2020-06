Kabinet laat wet over slavernijverleden onderzoeken

Het kabinet laat onderzoeken of Nederland in de wet moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel een misdaad tegen de menselijkheid waren. De commissie die het maatschappelijk debat over het slavernijverleden op gang moet brengen, moet ook dat nagaan, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Eerste Kamer.

De Partij voor de Dieren in de senaat had Ollongren gevraagd Frankrijk als voorbeeld te nemen. Dat land heeft bijna twintig jaar geleden al de slavernij in de koloniale tijd bij wet aangemerkt als misdaad tegen de menselijkheid. PvdD-senator Peter Nicolaï leek te kunnen rekenen op de steun van een meerderheid.

Ollongren heeft „het adviescollege dat de komende maanden vorm en uitvoering gaat geven aan de dialoog over het slavernijverleden” gevraagd zich ook over het verzoek van Nicolaï te buigen, schrijft ze. Als het college daarvoor meer onderzoek moet doen en daarvoor extra geld nodig heeft, kan het daarop rekenen.

Dat is „een mooi gebaar vlak voor Keti Koti”, de herdenking van de afschaffing van de slavernij, vindt Nicolaï. Hij ziet de toezegging van de minister als „een begin van de uitvoering” van zijn voorstel. De PvdD-senator vraagt de Eerste Kamer daarom nog niet om zich erover uit te spreken en houdt zijn motie hierover achter de hand.