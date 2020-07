Kabinet laat OMT kijken naar mondkapjesplicht

Het kabinet laat onderzoeken of er een mondkapjesplicht voor de openbare ruimte moet komen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag. De Tweede Kamer had hierop aangedrongen.

Het kabinet gaat op verzoek van de veiligheidsregio’s ook kijken of de quarantaineregels niet moeten worden aangescherpt. „Dat nemen we heel serieus op”, aldus Grapperhaus. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil de quarantaine verplicht stellen.

De minister sprak vrijdagmorgen met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, over de snelle opleving van het aantal besmettingen. De overheid neemt voorlopig geen extra maatregelen, zei Bruls.

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het nut van mondkapjes. Wanneer dat advies er komt is volgens de minister nog niet duidelijk. Het kabinet heeft tot dusver vrijwel steeds het advies van het OMT gevolgd.

Het OMT heeft steeds aangegeven geen voorstander van een mondkapjesplicht te zijn. „Van mondkapjes is nog niet aangetoond dat het substantieel helpt”, zei Bruls. Grapperhaus benadrukte dat een mondkapje niet in de plaats van andere richtlijnen kan komen.

Regio’s hebben wel de ruimte om zelf nog extra maatregelen te nemen zoals een mondkapjesplicht. „Mondkapjes zouden regionaal een aanvulling kunnen zijn”, zei de minister. Onder meer de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam zien een mondkapjesplicht wel zitten.

Je moet wel „een heel goede reden” hebben om een mondkapjesplicht regionaal in te voeren, vindt burgemeester Bruls. „Ik kan me ook niet voorstellen dat dat op grote schaal gaat gebeuren”, voegde hij eraan toe.

Hij kan zich wel indenken dat het in „heel specifieke en misschien wel tijdelijke situaties” wordt verplicht zoals op drukke plekken in Amsterdam. Op dit moment zijn mondkapjes landelijk alleen verplicht in het openbaar vervoer.