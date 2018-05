Kabinet laat experimenteren met nieuwe scheidingsprocedure

Het kabinet laat in drie van de elf arrondissementen experimenteren met een nieuwe scheidingsprocedure.

Het is de bedoeling om conflicten die gepaard gaan met een scheiding zoveel mogelijk buiten de rechtszaal te houden, lichtten de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (Volksgezondheid) woensdag toe in een brief aan de Kamer.

Daarin leggen ze uit hoe ze aan de slag gaan met de 45 voorstellen die een platform onder leiding van oud-minster Rouvoet in februari dit jaar aan hen deed. De suggesties moeten voorkomen dat kinderen extra schade oplopen door de scheiding van hun ouders.

Een gang naar de rechter met de bijbehorende procedure met een verzoekschrift en verweerschrift werkt doorgaans een vechtscheiding in de hand, signaleerde Rouvoet. Het kabinet laat daarom in drie rechtsgebieden het proces „zo veel mogelijk ontdoen van elementen van rechtspraak” en biedt daartoe ruimte voor proeven met een scheidingsprocedure die „de-escalerend werkt en oplossingsgericht is.”

Naast die nieuwe scheidingsprocedure komen er bij gemeenten in de drie rechtsgebieden zogenoemde scheidingsloketten.

Daar kan een scheidingsdeskundige ouders informatie geven of de weg wijzen naar professionals in hulpverlening of juridische bijstand. Ook kan de scheidingsdeskundige de ouders aanmoedigen met elkaar in gesprek te blijven en goede afspraken met elkaar te maken.

Dekker en De Jonge gaan verder ouderschapsprogramma’s stimuleren die ouders hulp bieden bij relatieproblemen. Dit alles met als doel om zo min mogelijk kinderen de dupe te laten zijn van de scheiding van hun ouders.

Rouvoets platform blijft betrokken bij de uitvoering van zijn suggesties. Het kabinet reserveerde daarvoor in totaal 5 miljoen euro: 2 miljoen voor dit jaar en 3 miljoen voor volgend jaar.