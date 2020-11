Kabinet komt met vuurwerkverbod voor dit jaar

Het kabinet komt voor dit jaar met een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. Dat bevestigen Haagse bronnen, na berichtgeving van de NOS. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook de politie en een aantal partijen in de Tweede Kamer sprak zich er al voor uit.

Er wordt dinsdag over vergaderd en besloten, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) . „En we hebben goed geluisterd wat er uit alle geledingen uit de maatschappij is gekomen.” Meer wilde hij niet over de kwestie kwijt.

Tot dan wordt er nog druk gesproken over compensatie voor de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel. Daarvoor worden waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben. „Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, zei burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, vorige week.

Steeds meer steun voor vuurwerkverbod vanwege coronacrisis

Politie pleit voor tijdelijk vuurwerkverbod bij jaarwisseling