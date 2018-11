Kabinet komt met stemverklaring bij „Marrakesh”

In de coalitie is overeenstemming over een stemverklaring voor bij het zogenoemde pact van Marrakesh, dat volgende maand in Marokko wordt gesloten. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van de Volkskrant. Met de stemverklaring wil het kabinet benadrukken dat het VN-pact over migratie niet juridisch bindend is.

In het pact staat diverse keren vermeld dat het niet juridisch bindend is. Evenwel is in diverse landen de vrees ontstaan dat het pact in de toekomst zal worden gebruikt om zaken af te dwingen bij de rechter. Onder andere de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk hebben om deze reden al laten weten het pact niet te steunen.

In Den Haag kwam onder meer van Thierry Baudet (Forum voor Democratie) felle kritiek, maar ook bij VVD en CDA waren zorgen ontstaan. Voor die zorgen lijkt nu dus een oplossing te zijn gevonden.

Baudet heeft bij staatssecretaris Mark Harbers een lange lijst vragen ingediend over het pact. De antwoorden op die vragen laten nog op zich wachten. De Tweede Kamer houdt nog een debat over het pact, voor het over twee weken wordt bekrachtigd.