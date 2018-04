Kabinet komt met plannen tegen cyberaanvallen

Bedrijven in belangrijke sectoren zoals energie, water en telecom moeten aan de hoogste standaard in cyberveiligheid gaan voldoen. Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in een interview met De Telegraaf. „Je moet ervoor zorgen dat digitale infrastructuur in Nederland, alle systemen waarmee bedrijven en particulieren werken, goed veilig zijn.”

Bedrijven in de genoemde sectoren hebben hun digitale beveiliging nu „behoorlijk goed op orde” volgens de minister. „Maar het kan beter. De ontwikkelingen gaan heel snel en wij zeggen: we moeten echt zeker weten dat bedrijven die zorgen voor energie, water en telecom 100 procent goed beveiligd zijn.” Dat moet volgens hem in een nieuwe wet worden vastgelegd.

Grapperhaus verwijst naar eerdere cyberaanvallen. „We hebben de afgelopen jaren gezien in Engeland met ziekenhuizen en in Nederland met de Rotterdamse haven, dat kwaadwillende partijen systemen binnen konden dringen om ze voor enige tijd te saboteren.”

In het regeerakkoord sprak de coalitie al af om structureel 95 miljoen euro per jaar uit te trekken voor betere cybersecurity.

