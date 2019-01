Kabinet komt in april met maatregelen voor klimaatdoelen

Het kabinet komt in april met een pakket maatregelen om op korte termijn de klimaatdoelen te halen.

Het kabinet weet „wat we moeten gaan doen, maar nog niet hoe”, zei minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag in een eerste reactie op het nieuws dat Nederland eind volgend jaar zijn CO2-uitstoot onvoldoende zal hebben verminderd. „We gaan alles eerst zorgvuldig in kaart brengen.” De bewindsvrouw verwacht dat het kabinet in april met een „afgewogen pakket” komt, „waar draagvlak voor is”.

Eerder vrijdag rapporteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het kabinet de doelen voor 2020 op het gebied van energie en klimaat waarschijnlijk niet haalt. De uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam, aldus het PBL. In het beste geval wordt volgend jaar een afname gehaald van 24 procent ten opzichte van 1990, maar dit kan in het slechtste geval ook blijven steken op 17 procent.

Het eigenlijk doel is minstens een kwart reductie. In een door actiegroep Urgenda aangespannen rechtszaak kreeg de overheid tot twee keer toe de opdracht zich daaraan te houden.

Vergeleken met de laatste raming uit 2017 zijn de klimaatdoelen echter alleen maar verder uit zicht geraakt, met name doordat de economie harder is blijven groeien. Dat zorgt voor een hogere CO2-uitstoot. Ook de beoogde energiebesparing uit het in 2013 gesloten Energieakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald.

De aanpak van het klimaatvraagstuk zorgt al enige tijd voor spanningen binnen de coalitie. Zo reageerden D66 en CU vrijdag met de opmerking dat het kabinet zich hoe dan ook aan de klimaatdoelen moet houden. Volgens D66 is het „ondenkbaar” dat het kabinet genoegen neemt met minder reductie dan de afgesproken 25 procent. Ook de CU vindt dat „alles op alles gezet moet worden” om de doelen te halen. De VVD daarentegen hamerde er ook vrijdag weer op dat te nemen maatregelen „uitvoerbaar en betaalbaar” moeten zijn.