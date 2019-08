Kabinet klaar met Prinsjesdagplannen

Het kabinet heeft de plannen voor 2020 die op Prinsjesdag worden gepresenteerd, goedgekeurd in de ministerraad van vrijdag. Dat meldt minister Wopke Hoekstra (Financiën) op Twitter.

De afgelopen weken spraken bewindspersonen en coalitieleiders elkaar regelmatig over de begroting voor volgend jaar. Het belastingplan ging eind vorige week al naar de Raad van State.

In die gesprekken ging het vooral over koopkracht van de burger en was er veel oog voor de problemen op de woningmarkt.

In principe is de begroting voor volgend jaar de een-na-laatste voor het kabinet, dat meer dan de helft van zijn regeerperiode erop heeft zitten.