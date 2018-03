Kabinet kijkt naar kansen en risico’s van nieuwe technieken

Het kabinet gaat meer onderzoek doen naar de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen.

Daartoe heeft de ministerraad vrijdag besloten in reactie op een rapport van het Rathenau Instituut.

Daarin staat dat nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality belangrijke waarden –zoals privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid en mensenrechten– en het recht op een eerlijk proces zowel kunnen versterken als ondermijnen. Daarom zal er bijvoorbeeld een studie worden verricht naar de effecten van het gebruik van algoritmen op de mensenrechten.

Nieuwe technologieën bieden volgens het kabinet ook kansen, voor meer efficiëntie bijvoorbeeld of voor een betere dienstverlening of voor het onderwijs. Daarom vindt de overheid het belangrijk om zelf en samen met andere organisatie ontwikkelingen snel te duiden en ermee te leren omgaan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt bijvoorbeeld met het bedrijfsleven samen om de kansen van digitalisering en robotisering in onder meer de maakindustrie te benutten voor extra banen en inkomsten.

Onafhankelijkheid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op zijn beurt gaat rondetafelgesprekken organiseren over de personalisatie van nieuws, vrijheid van informatie en onafhankelijkheid van de journalistiek. En het ministerie van Binnenlandse Zaken zal zich richten op een brede dialoog over publieke waarden en mensenrechten en de waarborging hiervan in de informatiesamenleving.