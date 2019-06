Kabinet kiest voor ‘stevige’ CO2-heffing

De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting. Bedrijven betalen aanvankelijk 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2, en dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030.

Dat staat vrijwel zeker in het definitieve klimaatakkoord dat eind deze week wordt gepresenteerd.

Bedrijven hoeven de belasting pas te betalen als hun CO2-uitstoot boven een bepaald niveau komt. Maar als dat gebeurt, krijgen ze wel meteen een „stevige heffing” voor de kiezen, aldus ingewijden. De opbrengst daarvan wordt grotendeels gebruikt om verduurzaming van de industrie te subsidiëren.

Het kabinet kiest daarmee voor een van de eigen varianten van een CO2-heffing, bevestigen Haagse bronnen een bericht van het AD. Vorige week bleek al dat alternatieve plannen van GroenLinks en PvdA weliswaar zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot door de industrie, maar per saldo minder gunstig uitpakken voor de werkgelegenheid en de koopkracht van burgers.