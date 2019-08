Kabinet keert terug naar oorlogshoofdkwartier

Het kabinet keert dinsdag terug naar het Brabantse hotel dat het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog enige tijd dienst deed als zenuwcentrum voor het toenmalige kabinet. Die plek is uitgekozen voor het jaarlijkse uitstapje van de bewindslieden omdat de bevrijding 75 jaar geleden begon.

De ministers en staatssecretarissen komen steevast aan het begin van het nieuwe politieke jaar bij elkaar om ongedwongen, ‘met de benen op tafel’, bij te praten en de klokken gelijk te zetten. Voor zo’n heidag gaan ze bijvoorbeeld naar het strand of de bossen.

Ditmaal kiest het kabinet voor Hotel Bos & Ven in Oisterwijk, dat „een bijzondere rol speelde” in de bevrijding, memoreert premier Mark Rutte. Zijn voorganger van toen, Pieter Gerbrandy, streek bij zijn terugkeer uit ballingschap in Londen met zijn ministers neer in het hotel en stuurde van daaruit het herstel van het landsbestuur aan.

Het hotel is wel wat comfortabeler dan toen. Destijds „brandde maar één kachel, de waterleiding werkte die eerste avond niet” en er was geen stroom, schrijft historicus Loe de Jong in zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. De ministers vergaderden „in dikke overjassen gehuld” en „de eerste vergadering eindigde toen de uit Londen meegebrachte kaars was opgebrand”.