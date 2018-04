Kabinet kan door met luchthaven Lelystad

De uitbreiding van luchthaven Lelystad is een stap dichterbij gekomen. Het aangepaste milieueffectrapport is goedgekeurd. Het is goed dat we verder kunnen, reageert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een tegenvaller voor actiegroepen die zich verzetten tegen de plannen.

Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren. De onafhankelijke Commissie mer liet woensdag weten de aanpassing goed te keuren. De minister beschikt nu volgens haar „over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport”.

„Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden”, laat de Commissie mer weten. „Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder.”

Lelystad moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar. Daarna moet het vliegveld groeien naar 45.000 vliegbewegingen. De opening van de nieuwe luchthaven is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020.

De bewonersorganisaties, die de fouten ontdekten, wilden een heel nieuw milieueffectrapport. Als de Commissie mer daarmee had ingestemd had dat vermoedelijk opnieuw flinke vertraging opgeleverd voor de opening van de luchthaven, die aanvankelijk al voor dit jaar gepland stond.

Er is veel weerstand tegen uitbreiding. Veel mensen in omliggende provincies vrezen geluidsoverlast. Ook vinden burgers dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Van Nieuwenhuizen besloot begin dit jaar de uitbreiding met nog eens een jaar uit te stellen omdat opening in 2019 onverantwoord zou zijn.